Israël waarschuwt voor groep die aanslagen Nederland opeist

JERUZALEM (ANP) - Israël waarschuwt voor de nieuwe groep die de verantwoordelijkheid heeft opgeëist voor explosies en brandstichting bij Joodse doelen in Europa, waaronder in Nederland. De autoriteiten stellen volgens media als de krant Haaretz dat beelden van incidenten worden verspreid via pro-Iraanse kanalen op sociale media. Die kanalen worden gelinkt aan bijvoorbeeld de Iraanse Revolutionaire Garde of het pro-Iraanse Hezbollah in Libanon.

De groep staat bekend als Ashab al-Yamin en Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia en zou achter anti-Joodse aanslagen zitten in Nederland en België en mogelijk ook Griekenland. De incidenten zijn volgens de Israëlische autoriteiten bedoeld om Joodse gemeenschappen te intimideren en angst aan te jagen, schrijft nieuwssite Times of Israel.

De groep zou opereren via eenlingen of lokale cellen die vanuit het buitenland worden aangestuurd. Dat er in korte tijd sprake was van een reeks aanslagen, doet volgens de autoriteiten vermoeden dat er grote kans is op herhaling.