Wall Street begint hoger aan beursweek met rentebesluit Fed

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winsten geopend. De aandacht van beleggers op Wall Street blijft vooral uitgaan naar de oorlog in het Midden-Oosten en de gevolgen voor de olieprijzen. Daarnaast komt de Amerikaanse centrale bank deze week met een nieuw rentebesluit. De Federal Reserve zal de rente naar verwachting opnieuw onveranderd laten vanwege de onzekerheid door de oorlog.

De Fed begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. In januari bleef de rente in de Verenigde Staten ongewijzigd. In december kwam de Fed nog met de derde verlaging op rij om de economie te stimuleren. De centrale bank publiceert woensdag ook nieuwe prognoses voor de economische groei en inflatie in de VS. Mogelijk wordt daarin wat meer duidelijk over de impact van de oorlog. De Fed kan door alle onzekerheid langer wachten met een verdere renteverlaging.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,7 procent in de plus op 46.896 punten. De brede S&P 500 steeg 1 procent tot 6695 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 1,2 procent tot 22.373 punten.