Israël waarschuwt voor meer aanvallen na schending bestand Hamas

TEL AVIV (ANP/RTR) - Israël zal mogelijk meer aanvallen uitvoeren tegen Hamas als reactie op de "schendingen" van het staakt-het-vuren, waarschuwt een militaire functionaris. Op zondag waren er minstens drie incidenten waarbij Hamas het vuur opende op Israëlische troepen, zei de functionaris tegen verslaggevers.

De Israëlische militairen die werden aangevallen, zouden zich achter de zogenoemde gele lijn hebben bevonden. Dat is de afgesproken lijn waarachter Israëlische troepen zich hebben teruggetrokken als onderdeel van het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Na die aanvallen van Hamas voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Gaza.