Wientjes stapt uit overleggroep voor alternatieve CO2-heffing

DEN HAAG (ANP) - De voorzitter van de zogenoemde CO2-overlegtafel, Bernard Wientjes, is deze week opgestapt. Dit bevestigt een woordvoerder van demissionair minister Sophie Hermans (Klimaat) na berichtgeving door onder andere het FD.

De overlegtafel moet met een alternatief komen voor de nationale CO2-heffing voor de industrie, die eerder dit jaar werd afgeschaft. Maar Wientjes en het ministerie zaten niet op dezelfde lijn over de opdracht, legt de woordvoerder uit. "Hij wilde het breder aanvliegen met andere programma's. Maar dat is niet de opdracht die er ligt."

Volgens hem moet nu een nieuwe voorzitter voor de CO2-tafel komen. De zegsman verwacht dat die er "redelijk snel" is. Hij denkt dat het vertrek van Wientjes wel voor lichte vertraging zal zorgen.

Wientjes was tussen 2005 en 2014 voorzitter van de ondernemingsorganisatie VNO-NCW.