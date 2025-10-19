Van Dijk sluit wielercarrière af met zege in Chrono des Nations

LES HERBIERS (ANP) - Ellen van Dijk heeft haar wielercarrière afgesloten met een overwinning in de Chrono des Nations. De 38-jarige wielrenster van Lidl-Trek won de Franse tijdrit in Les Herbiers voor de Italiaanse Alessia Vigilia en de Oostenrijkse Christina Schweinberger.

Van Dijk was met een tijd van 35.57 minuten over de 26,7 kilometer 1 seconde sneller dan de Italiaanse. Het is haar tweede zege in de Chrono des Nations, na 2022 en haar derde individuele zege in haar slotseizoen.

De wielrenster maakte eind juli bekend dat ze na dit seizoen stopt met wielrennen. Van Dijk werd drie keer wereldkampioen tijdrijden en vier keer wereldkampioen op de ploegentijdrit. Ze veroverde ook vier keer de Europese titel in het tijdrijden en werd in 2021 Europees kampioene op de weg. Van Dijk won de Ronde van Vlaanderen in 2014.