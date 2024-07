Israël wacht moeilijke dagen, zegt premier Netanyahu

TEL AVIV (ANP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in een live-toespraak op tv gezegd dat "Israël moeilijke dagen wacht" en het land "op alle scenario's is voorbereid". Netanyahu zei niets over een aanval op Hamas-kopstuk Ismail Haniyeh, maar stelde wel dat het "verpletterende klappen heeft uitgedeeld aan vijanden".

Een woordvoerder van de Israëlische regering weigerde eerder woensdag ook al te reageren op de dood van Haniyeh. "Wij geven geen commentaar op dat specifieke incident", zei hij.

Hamas-kopstuk Ismail Haniyeh kwam afgelopen nacht om het leven bij een luchtaanval in de Iraanse hoofdstad Teheran. Hamas en Iran houden Israël verantwoordelijk voor Haniyehs dood en dreigen met wraak. Netanyahu waarschuwde Israëliërs dat het land "van alle kanten" wordt bedreigd. "Iedereen die tegen ons is, zal een hoge prijs betalen", voegde hij daaraan toe.

Israël liet dinsdag weten Hezbollah-commandant Fuad Shukr te hebben gedood met een luchtaanval in Beiroet. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor een dodelijke aanval op kinderen in de door Israël geannexeerde Golanhoogten.