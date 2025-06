Israël: we hebben 1100 doelen aangevallen sinds vrijdag

TEL AVIV (ANP/DPA) - De Israëlische strijdkrachten melden dat ze in enkele dagen meer dan 1100 doelen in Iran hebben bestookt. "We hebben het Iraanse regime zware klappen toegebracht, waardoor ze zijn teruggedrongen naar centraal Iran. Ze richten zich nu op het afvuren van raketten vanuit de regio rond Isfahan", zei een woordvoerder van de krijgsmacht.

Israël voerde afgelopen vrijdag een verrassingsaanval uit op Iran. De Israëlische regering zegt daarmee te willen voorkomen dat Iran een kernwapen kan ontwikkelen. Iran ontkent dat van plan te zijn en reageert met drone- en raketaanvallen op Israël. "Wij richten ons op militaire doelen, zij vallen burgerwoningen aan", aldus de Israëlische legerwoordvoerder.

Volgens een organisatie van Iraanse activisten zijn evenwel veel burgerdoden gevallen bij de Israëlische aanvallen. Het in de VS gevestigde HRANA schat dat 585 mensen zijn omgekomen, onder wie zeker 239 burgers. De groep baseert zich op officiële cijfers en lokale berichten.