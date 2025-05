Israël wil geen Arabische ministers op bezette Jordaanoever

JERUZALEM/RAMALLAH (ANP/RTR) - De Israëlische regering staat naar eigen zeggen niet toe dat Arabische bewindslieden naar Ramallah op de bezette Westelijke Jordaanoever komen om met de Palestijnse Autoriteit over een Palestijnse staat te spreken.

De autoriteit heeft melding gemaakt van het geplande bezoek van een Arabische delegatie, die vanuit Jordanië naar Ramallah zou willen reizen. Maar dat gaat volgens Israël zeker niet door. Het zou volgens de Israëli's een provocerende bijeenkomst worden.

Israël is in zijn beleid al heel lang tegenstander van een Palestijnse staat. Het land heeft Oost-Jeruzalem en omgeving geannexeerd en grote gebieden op de bezette Westoever feitelijk ingelijfd. De internationale gemeenschap, inclusief de VN en de Palestijnse Autoriteit, streeft naar vrede via een Palestijnse staat naast Israël met Oost-Jeruzalem als hoofdstad.

Frankrijk en Saudi-Arabië houden een grote internationale conferentie over de Palestijnse staat. Die is van 17 tot 20 juni in New York.