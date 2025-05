Nelleke Noordervliet schrijft Nationale Voorleeslunchverhaal 2025

AMSTERDAM (ANP) - Nelleke Noordervliet schrijft dit jaar het Nationale Voorleeslunchverhaal. Dat heeft De Leescoalitie, die het evenement voor de dertiende keer organiseert, zaterdag bekendgemaakt in het radioprogramma De Taalstaat. De Nationale Voorleeslunch is dit jaar op 3 oktober, Nationale Ouderendag.

Noordervliet treedt in de voetsporen van onder anderen Kees van Kooten, Jan Siebelink, Ronald Giphart en Yvonne Keuls die eerder het voorleeslunchverhaal verzorgden. Het verhaal gaat over een oudere vrouw die in een groot huis woont en zich maatschappelijk gedwongen voelt een onderhuurder te nemen.

Tijdens de Nationale Voorleeslunch wordt het verhaal voorgedragen in bibliotheken, buurthuizen en zorginstellingen. Het initiatief is in 2013 in het leven geroepen om lezen onder ouderen te promoten. Noordervliet leest het verhaal die dag zelf voor tijdens een uitzending van Omroep MAX over de Voorleeslunch op NPO 1.