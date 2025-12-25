ECONOMIE
Israël woest om westerse veroordeling kolonies Westoever

Samenleving
door anp
donderdag, 25 december 2025 om 10:02
JERUZALEM (ANP/AFP) - Israël is woedend over de kritiek van westerse landen op de goedkeuring van nieuwe nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. De regering vindt dat er sprake is van discriminatie jegens Joden.
Veertien landen, waaronder Nederland, veroordeelden woensdag het Israëlische besluit om negentien nederzettingen van kolonisten op de Westelijke Jordaanoever goed te keuren. De landen riepen Israël op de beslissing terug te draaien, omdat deze het internationaal recht schendt en het fragiele staakt-het-vuren in Gaza bedreigt.
"Buitenlandse regeringen zullen het recht van Joden om in het Land van Israël te wonen niet beperken, en elke dergelijke oproep is moreel onjuist en discriminerend jegens Joden", reageert de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar.
