ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kans op marathon op natuurijs, maar nog veel onzekerheid

Sport
door anp
donderdag, 25 december 2025 om 10:31
anp251225067 1
UTRECHT (ANP) - De komende dagen is er kans op een marathon op natuurijs. Maar er is nog veel onzekerheid, zegt schaatsbond KNSB. De bond kijkt naar de "temperaturen, wind en bewolking", laat natuurijscoördinator Geert-Jan Muskens desgevraagd weten.
Als het tot een marathon op natuurijs komt, lijkt de grootste kans hierop komende zaterdag te zijn. "Maar het is moeilijk te zeggen. De bandbreedte qua vorstperiode is kort en kan maar zo weer wijzigen", aldus Muskens. Ook durft hij nog geen voorspelling te doen op welke baan dit zou gebeuren.
Het is vooral op eerste kerstdag koud. Er is lokaal kans op een ijsdag, waarbij de temperatuur de hele dag niet boven het vriespunt uitkomt. In de nacht vriest het overal. Op tweede kerstdag is het opnieuw erg zonnig en is het enkele graden minder koud dan op eerste kerstdag. In het weekend wordt het wederom iets warmer.
De tot dusver laatste marathon op natuurijs in Nederland was begin januari 2024, toen Winterswijk de eer had de eerste te organiseren.
loading

POPULAIR NIEUWS

69b60588d67dbc99ecc0b8e07373bc0a,cfb31781

Wordt dit Epstein-briefje Trump fataal?

TELEMMGLPICT000454288611_17663979766580_trans_NvBQzQNjv4BqRAp9E8yZ40FuCLCct6vaNxD-pJQUiO0r3TxuD8Gp7X8

De absurde foto van Jake Paul met wapens en geld laat zien dat Jutta een merkwaardige verloofde heeft

ANP-545287373

Waarom je moet oppassen met te veel Omega-3

Scherm­afbeelding 2025-12-24 om 06.34.50

Je brein blijft ‘puberen’ tot je 32ste – en dat is goed nieuws

53e75fb68aad122ed11ed619cd005479ef34c4bd

Donald Trump lijkt steeds kleiner

ANP-545679932

De zonneklep-truc en meer manieren om je auto razendsnel op te warmen

Loading