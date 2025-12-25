Kans op marathon op natuurijs, maar nog veel onzekerheid

UTRECHT (ANP) - De komende dagen is er kans op een marathon op natuurijs. Maar er is nog veel onzekerheid, zegt schaatsbond KNSB. De bond kijkt naar de "temperaturen, wind en bewolking", laat natuurijscoördinator Geert-Jan Muskens desgevraagd weten.

Als het tot een marathon op natuurijs komt, lijkt de grootste kans hierop komende zaterdag te zijn. "Maar het is moeilijk te zeggen. De bandbreedte qua vorstperiode is kort en kan maar zo weer wijzigen", aldus Muskens. Ook durft hij nog geen voorspelling te doen op welke baan dit zou gebeuren.

Het is vooral op eerste kerstdag koud. Er is lokaal kans op een ijsdag, waarbij de temperatuur de hele dag niet boven het vriespunt uitkomt. In de nacht vriest het overal. Op tweede kerstdag is het opnieuw erg zonnig en is het enkele graden minder koud dan op eerste kerstdag. In het weekend wordt het wederom iets warmer.

De tot dusver laatste marathon op natuurijs in Nederland was begin januari 2024, toen Winterswijk de eer had de eerste te organiseren.