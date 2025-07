Israël zegt 'dicht bij akkoord' Gaza te zijn

TEL AVIV (ANP/RTR) - Volgens buitenlandminister Gideon Saar is Israël "dicht bij een akkoord" over een wapenstilstand in Gaza. "We zijn zeer van wil om een akkoord over de gijzelaars en een wapenstilstand te bereiken", aldus de minister op een persconferentie. "We zijn akkoord met alle Amerikaanse voorstellen."

Volgens Saar is een meerderheid van het kabinet ook akkoord met het voorstel voor een staakt-het-vuren als dat betekent dat alle Israëlische gijzelaars vrijkomen. Van de vijftig mensen die vastzitten, zouden er ongeveer twintig nog in leven zijn.

Hamas heeft gezegd het nieuwe voorstel voor een wapenstilstand in Gaza te bestuderen. Hamas heeft laten weten dat het vertegenwoordigers naar Caïro stuurt om met Qatarese en Egyptische onderhandelaars het nieuwe voorstel te bespreken. In een officiële verklaring meldt Hamas dat het "op zoek is naar een akkoord voor het einde van de oorlog in Gaza en de terugtrekking van het Israëlische leger".