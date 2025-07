Staalbedrijven winnaars op Europese beurzen na nieuws uit China

AMSTERDAM (ANP) - Staal- en mijnbouwbedrijven behoorden woensdag tot de winnaars op de Europese beurzen. Beleggers zetten de aandelen hoger nadat de prijzen voor ijzererts en staal flink waren gestegen. Dat gebeurde nadat de Chinese overheid had aangekondigd hard op te treden tegen "ongeordende" prijsconcurrentie. Ook liet China weten bepaalde industriële capaciteit af te bouwen.

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam was staalconcern ArcelorMittal de sterkste stijger. Het aandeel won bijna 6 procent. In de MidKap, de lijst met middelgrote fondsen aan het Damrak, ging roestvrijstaalbedrijf Aperam daarnaast ruim 5 procent vooruit.

Het Duitse Thyssenkrupp won bijna 9 procent in Frankfurt en Outokumpu werd op de Finse beurs bijna 5 procent meer waard. In Londen gingen mijnbouwers Rio Tinto en Glencore tot ruim 5 procent omhoog.

Britse minister Reeves

Beleggers bleven verder de ontwikkelingen rond het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump volgen. De AEX-index op Beursplein 5 won 0,2 procent op 910,52 punten. De MidKap ging 0,3 procent vooruit naar 902,68 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 1 procent.

De belangrijkste beursgraadmeter in Londen verloor wel, met 0,1 procent. Speculatie over een mogelijk vertrek van minister van Financiën Rachel Reeves maakte beleggers nerveus over de staat van de Britse financiën. De rente op Britse staatsobligaties is ook flink gestegen. Op een gegeven moment was zelfs sprake van de grootste stijging sinds oktober 2022.

Teruggeschroefde bezuinigingen VK

De Britse regering had een reeks bezuinigingen op uitkeringen en ziektekostenverzekeringen gepland, maar moest deze drastisch terugschroeven na grote politieke tegenstand. Vervolgens wilde premier Keir Starmer in het parlement niet bevestigen dat Reeves bij de volgende algemene verkiezingen nog op haar post zou zitten. Reeves, die naast Starmer zat, leek tijdens dat optreden ook tranen weg te vegen. Starmers kantoor steunde de minister later wel, en het ministerie van Financiën verduidelijkte dat haar houding te maken had met een persoonlijke kwestie. Maar dat kon de schrik bij beleggers niet wegnemen.

De ontwikkelingen deden velen terugdenken aan de grote onrust op de obligatiemarkten onder premier Liz Truss in 2022. De Britse regering wilde toen onder meer veel belastingverlagingen doorvoeren, waarvoor veel geld moest worden geleend. De al hoge staatsschuld van de overheid dreigde daardoor flink op te lopen, wat destijds voor paniek zorgde op de obligatiemarkten.