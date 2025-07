Veldkamp: eenzijdig stappen tegen Israël als het in EU niet lukt

DEN HAAG (ANP) - Nederland gaat eenzijdig maatregelen nemen tegen Israël als Europa het daar later deze maand niet over eens wordt. Dat zei demissionair minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken, NSC) woensdag in de Tweede Kamer. Hij blijft zich inzetten voor Europese actie omdat die veel effectiever is.

Als er tegen die tijd geen staakt-het-vuren is en de EU-lidstaten nemen geen besluit "dan ga ik kijken naar nationale maatregelen", zei de bewindsman. Waaraan dan gedacht moet worden, wilde hij nog niet zeggen. "Daar heb ik nog niet over nagedacht", zei de minister in een debat over de komende EU-vergadering.

Veldkamp spreekt zijn Europese collega's op 15 juli. EU-buitenlandchef Kaja Kallas komt dan met een aantal stappen tegen Israël. Dat is naar aanleiding van een onderzoek naar het associatieakkoord tussen de EU en Israël. Daaruit blijkt dat Israël de voorwaarden van het samenwerkingsverdrag schendt. De EU is nu nog verdeeld over welke stappen moeten worden gezet, zei Veldkamp.