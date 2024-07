EA heeft hoge verwachtingen van zijn nieuwste sportgames

REDWOOD (ANP) - Electronic Arts, het gamebedrijf achter titels als The Sims en verschillende sportgames, houdt rekening met een recordaantal bestellingen in het huidige kwartaal. EA verwacht vooral veel van College Football 25, een spel gebaseerd op American football dat wordt gespeeld op Amerikaanse universiteiten. Die game kwam eerder deze maand uit.

In de eerste week nadat College Football 25 uit was, was de game al gespeeld door 5 miljoen unieke spelers, meldt EA. Daarnaast brengt het bedrijf de komende tijd nog andere titels uit, zoals FC25. Dit is de nieuwste voetbalgame van het bedrijf, die de spellen in de reeks eerder uitgaf onder de naam FIFA, gevolgd door een jaartal. "We zijn goed gepositioneerd om onze financiële meerjarendoelstellingen te behalen", betoogt financieel topman Stuart Canfield van EA in een toelichting.

EA bracht dinsdag zijn voorlopige kwartaalresultaten naar buiten. Daaruit kwam naar voren dat het bedrijf uitgaat van een omzet van bijna 1,7 miljard dollar. Dat is minder dan de 1,9 miljard dollar over dezelfde periode vorig jaar. Ook de nettowinst viel naar verwachting lager uit, op 280 miljoen dollar tegen 402 miljoen dollar vorig jaar.