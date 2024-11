Israël zet aanvallen op Hezbollah in Libanon voort, veel doden

BEIROET (ANP/DPA) - Bij de jongste Israëlische aanvallen op doelen van de Hezbollah-beweging in het oosten van Libanon zijn volgens officiële cijfers zeker tien mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond.

Libanese veiligheidsbronnen meldden zeker zestien luchtaanvallen in de regio Baalbek-Hermel, waar Hezbollah sterk is vertegenwoordigd. Het Israëlische leger had daar de afgelopen dagen al massale aanvallen uitgevoerd. Als reactie zei Hezbollah dat het tientallen raketten had afgevuurd op doelen in het noorden van Israël.

Volgens berichten van het Libanese staatspersbureau NNA waren er ook talrijke Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon.