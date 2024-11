Beurs Amsterdam gaat met winst weekend in, Fugro hard onderuit

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een aanzienlijke dagwinst gesloten. Vrijwel alle fondsen in de hoofdgraadmeter AEX stonden op winst, waarbij een verbetering van de stemming op Wall Street hielp. Bodemonderzoeker Fugro ging hard onderuit na tegenvallende kwartaalcijfers.

De AEX eindigde 1,1 procent hoger op 883,62 punten. Over de hele week bekeken leed de index van 25 meest verhandelde fondsen op het Damrak wel een verlies.

De MidKap sloot met een verlies van 0,7 procent op 871,90 punten. Dat kwam voor een groot deel door het koersverlies van Fugro van ruim 16 procent. Het bedrijf had het afgelopen kwartaal last van vertraagde projecten in de Verenigde Staten en het Midden-Oosten, waardoor de omzet lager uitviel dan verwacht.

De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen wonnen tot ongeveer 1 procent.