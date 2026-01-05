ECONOMIE
Israël zet bombarderen Libanon voort

Samenleving
anp
maandag, 05 januari 2026 om 16:39
JERUZALEM (ANP/AFP) - Israël heeft weer bombardementen op Libanees grondgebied aangekondigd. Doelwit zijn volgens het leger vier dorpen in het zuiden en oosten van het land. De bevolking moet volgens Israël de dorpen ontruimen. Een bestand tussen de Libanese sjiitische beweging Hezbollah en Israël is al ruim een jaar oud, maar Israël blijft het buurland bombarderen. De aangekondigde luchtaanvallen zijn, indien uitgevoerd, de eerste dit jaar.
Israël zegt dat het doelen van Hezbollah en posities van de Palestijnse beweging Hamas in Libanon aanvalt. Er zijn sinds het bestand in november 2024 van kracht werd al zeker 350 mensen door de luchtaanvallen gedood en de schade is groot.
