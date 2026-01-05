ECONOMIE
Reisplanners maandagmiddag moeilijk of niet bereikbaar

Samenleving
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 16:34
anp050126173 1
DEN HAAG (ANP) - Meerdere reisplanners werken maandagmiddag traag of niet, ziet ANP na een rondgang. Dat geldt in ieder geval voor die van 9292ov.nl, Transdev, Arriva, Qbuzz en NS. De RET, het ov-bedrijf in de regio Rotterdam, meldt op de site dat de reisplanner tijdelijk niet bereikbaar is door een technische storing.
De NS-planner is sinds het begin van de middag moeilijk of niet bereikbaar. Een woordvoerder zegt dat dit door de drukte komt, nu veel mensen een reisadvies willen opvragen gezien de reisproblemen door het winterse weer. Hij weet niet exact waardoor het systeem het grote aantal aanvragen niet aankan. Ook is niet bekend tot wanneer dit duurt.
Zowel NS als Rijkswaterstaat verwacht een drukke avondspits. Dan zijn er nieuwe sneeuwbuien voorspeld en dat kan weer voor meer problemen zorgen.
