Red Bull neemt na 20 jaar afscheid van hoofdontwerper Skinner

MILTON KEYNES (ANP) - Hoofdontwerper Craig Skinner heeft na een dienstverband van twintig jaar het Formule 1-team van Red Bull verlaten. Hij speelde een belangrijke rol bij de successen van het team. Max Verstappen won tussen 2021 en 2024 vier wereldtitels.

Skinner begon in 2006 bij Red Bull en werkte nauw samen met topontwerper Adrian Newey, die in 2024 Red Bull verliet en inmiddels bij Aston Martin werkt. De Brit was lang werkzaam voor de afdeling aerodynamica, maar kreeg in 2022 de leiding over de ontwerpafdeling.

"Craig is een onmisbaar onderdeel van ons team en ons succes geweest, en we willen hem bedanken voor zijn harde werk en toewijding", meldde Red Bull in een verklaring.

Red Bull heeft de afgelopen jaren heel wat topfiguren zien vertrekken, onder wie ook Jonathan Wheatley (naar Audi), Will Courtenay (naar McLaren) en voormalig teambaas Christian Horner. Onder leiding van Skinner is wel de nieuwe RB22 ontwikkeld, die vooralsnog veelbelovende prestaties heeft laten zien tijdens de testdagen.