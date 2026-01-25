Israël zoekt lichaam laatste gijzelaar op begraafplaats in Gaza

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische strijdkrachten zoeken op een begraafplaats in Gaza naar de overblijfselen van de laatste overleden gijzelaar die door Hamas nog niet is overgedragen aan Israël. Dat heeft het kantoor van premier Benjamin Netanyahu bekendgemaakt.

De zoektocht naar het lichaam van Ran Gvili vindt plaats op een begraafplaats in het noorden van Gaza, "waarbij volledig gebruik wordt gemaakt van alle beschikbare inlichtingen", aldus het kantoor van Netanyahu. "Deze inspanningen zullen zo lang als nodig is worden voortgezet."

Voor een bestand dat sinds oktober geldt, spraken Israël en Hamas af dat alle gijzelaars moesten worden teruggebracht naar Israël. Op het lichaam van Gvili na zijn alle 251 gijzelaars die door Hamas waren ontvoerd op 7 oktober 2023 overgedragen, zowel de levende als de dode. Begin december werd voor het laatst het lichaam van een overleden gijzelaar teruggebracht naar Israël vanuit Gaza.