Kimberley Bos en Jens van 't Wout vlaggendragers bij Winterspelen

ARNHEM (ANP) - De olympische sporters Kimberley Bos (skeleton) en Jens van 't Wout (shorttrack) zijn aangewezen als de Nederlandse vlaggendragers bij de Winterspelen. Dat heeft chef de mission Carl Verheijen van TeamNL zondag bekendgemaakt. De openingsceremonie van de Olympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo vindt vrijdag 6 februari plaats.

Van 't Wout (24) draagt de vlag bij de ceremonie in stadion San Siro in Milaan, terwijl Bos (32) op hetzelfde moment de Nederlandse driekleur toont in Cortina d'Ampezzo.