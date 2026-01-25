ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rechterlijke macht Iran: geen genade voor opgepakte demonstranten

Samenleving
door anp
zondag, 25 januari 2026 om 19:30
anp250126104 1
TEHERAN (ANP/AFP) - Het hoofd van de rechterlijke macht in Iran heeft duidelijk gemaakt dat er "zo snel mogelijk" processen volgen tegen de mensen die zijn opgepakt bij de recente protesten tegen het islamitische regime. Zij die schuldig worden bevonden, worden "zonder de minste genade" gestraft, zei hij tegen persbureau Mizan.
"Het volk eist terecht dat de verdachten en de belangrijkste aanstichters van de rellen en terroristische en gewelddadige daden zo snel mogelijk worden berecht", aldus opperrechter Gholamhossein Mohseni Ejeï. "Rechtvaardigheid houdt in dat criminelen die de wapens hebben opgenomen en mensen hebben gedood, of brandstichting, vernielingen en bloedbaden hebben gepleegd, zonder enige clementie worden berecht en gestraft."
Volgens mensenrechtenorganisaties zijn duizenden of zelfs tienduizenden mensen opgepakt bij de protesten, die ook duizenden mensen het leven hebben gekost. Hoe hoog het dodental precies is, is onduidelijk omdat het regime in Teheran het internet verstoort.
loading

POPULAIR NIEUWS

images

Slaperige, slordig pratende Trump: arts ziet patroon van hersenbloeding

226355076_m

Vijf fouten die elke ‘duurzame’ automobilist nog steeds maakt

187830732_m

“Waarom zóveel stellen ruzie krijgen over seks (en hoe je dat doorbreekt)”

generated-image

De 5 slechtste ideeën van de 21e eeuw – en hoe ze mislukten

ANP-427009134

Tot 1500 euro boete: wanneer mag de Duitse politie je telefoon doorzoeken op flitsapps?

197408823_m

13 populaire verkoudheidsmedicijnen: scam of redding?

Loading