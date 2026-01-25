Rechterlijke macht Iran: geen genade voor opgepakte demonstranten

TEHERAN (ANP/AFP) - Het hoofd van de rechterlijke macht in Iran heeft duidelijk gemaakt dat er "zo snel mogelijk" processen volgen tegen de mensen die zijn opgepakt bij de recente protesten tegen het islamitische regime. Zij die schuldig worden bevonden, worden "zonder de minste genade" gestraft, zei hij tegen persbureau Mizan.

"Het volk eist terecht dat de verdachten en de belangrijkste aanstichters van de rellen en terroristische en gewelddadige daden zo snel mogelijk worden berecht", aldus opperrechter Gholamhossein Mohseni Ejeï. "Rechtvaardigheid houdt in dat criminelen die de wapens hebben opgenomen en mensen hebben gedood, of brandstichting, vernielingen en bloedbaden hebben gepleegd, zonder enige clementie worden berecht en gestraft."

Volgens mensenrechtenorganisaties zijn duizenden of zelfs tienduizenden mensen opgepakt bij de protesten, die ook duizenden mensen het leven hebben gekost. Hoe hoog het dodental precies is, is onduidelijk omdat het regime in Teheran het internet verstoort.