Israëlisch evacuatiebevel voor Iraniërs in omgeving reactoren

TEHERAN (ANP/RTR/AFP) - Israël heeft een evacuatiebevel afgegeven aan Iraniërs die in de omgeving van reactoren wonen. De oproep geldt voor burgers in het hele land die in woonwijken in de buurt van wapenfaciliteiten wonen.

"Voor uw veiligheid vragen wij u om onmiddellijk uit deze gebieden te evacueren en tot nader order niet terug te keren. De nabijheid van deze faciliteiten brengt uw leven in gevaar", aldus een militaire woordvoerder op X. Het bericht is in het Arabisch en Perzisch gedeeld.

Sinds de nacht van donderdag op vrijdag voert Israël aanvallen uit op Iran, gericht op militaire en nucleaire faciliteiten. Israël zegt daarmee te willen voorkomen dat Iran een kernwapen kan maken.