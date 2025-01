Israëlisch leger bereidt zich voor op vrijlating gijzelaars

JERUZALEM (ANP/DPA) - Het Israëlische leger heeft aan de grens met Gaza drie stations ingericht voor de opvang van vrijgelaten gijzelaars. Het meldt dat de bevrijde gijzelaars daar eerst door artsen en psychologen worden gezien, alvorens ze naar een ziekenhuis worden gebracht voor eventuele verdere behandeling en hereniging met hun familie.

Volgens het wapenstilstandakkoord zullen de eerste gijzelaars zondagmiddag worden vrijgelaten. Israëlische nieuwsmedia melden dat het gaat om drie vrouwen.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu meldde zaterdagavond dat Hamas de lijst met gijzelaars die de organisatie moest vrijgeven, nog niet had geleverd. Volgens Israëlische media weet Hamas dit aan een praktisch probleem. Het is niet duidelijk of de namenlijst inmiddels in Israëlische handen is.