Na vijftien maanden strijd gaat bestand in Gaza in

JERUZALEM/GAZA-STAD (ANP/AFP/RTR) - Vanaf zondagochtend geldt in de Gazastrook een bestand, nadat Israëlische en Palestijnse onderhandelaars woensdag een akkoord hadden bereikt. Het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken en het Israëlische leger (IDF) meldden zaterdag dat het bestand om 08.30 uur lokale tijd ingaat (07.30 uur Nederlandse tijd). Eerder circuleerde nog 12.15 uur lokale tijd als startmoment.

De eerste fase van het bestand duurt zes weken en omvat een staakt-het-vuren. Ook worden in die periode 33 Israëlische gijzelaars geruild tegen 1904 Palestijnse gevangenen. 737 van die Palestijnen hebben deelgenomen aan de aanval van 7 oktober 2023. Daarna volgen nog twee fases.

Mogelijk zouden zondagmiddag al drie vrouwelijke gijzelaars worden overgedragen aan het Rode Kruis, maakte het Witte Huis bekend. De Israëlische zender Channel 12 berichtte de ruil te verwachten rond 16.00 uur lokale tijd. De overige gijzelaars zouden in fases, verdeeld over de komende weken, vrijkomen.

Het was tot het laatste moment spannend of het bestand zondag in werking zou treden, omdat de Israëlische regering nog haar goedkeuring moest geven. Dat gebeurde uiteindelijk tijdens een stemming in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Ook vonden er na het sluiten van de deal woensdag nog volop vijandelijkheden plaats. Daarbij zouden er volgens Palestijnse bronnen nog zeker 119 mensen om het leven zijn gekomen. Sinds het uitbreken van het conflict in oktober vorig jaar zijn bijna 47.000 Palestijnen omgekomen, de meerderheid van hen kinderen en vrouwen.

De deal werd mede onderhandeld door diplomaten uit Qatar, Egypte en de Verenigde Staten. Door het aanstaande aantreden van president Donald Trump waren zowel de Midden-Oostengezant van Trump, Steve Witkoff, als die van president Joe Biden, Brett McGurk, de voorbije week betrokken bij de onderhandelingen.