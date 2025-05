Rechter wijst zaak tegen de Staat over Turkijedeal af

DEN HAAG (ANP) - De zaak over de EU-Turkijedeal die Amnesty International, Stichting Bootvluchteling en Defence for Children hadden aangespannen tegen de Nederlandse staat is afgewezen door de rechter. De rechtbank Den Haag vindt dat de organisaties niet duidelijk hebben gemaakt voor wiens belangen ze opkomen en tegenover wie de Staat onrechtmatig heeft gehandeld.

De deal bepaalde dat mensen die illegaal de oversteek maakten van Turkije naar Griekenland terug werden gestuurd naar Turkije. Tijdens het maken van de afspraak in 2016 was al bekend dat Turkije geen veilig land was voor vluchtelingen en dat het asielsysteem in Griekenland niet functioneerde. De deal leidde tot mensonterende omstandigheden op de Griekse eilanden en de organisaties wilden dat de Staat hiervoor verantwoordelijk werd gehouden. Ook eisten ze een oplossing om mensenrechtenschendingen te voorkomen.