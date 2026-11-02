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Israëlisch leger trekt zich terug uit Hebron op de Westoever

Samenleving
door anp
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HEBRON (ANP/AFP/RTR) - Het Israëlische leger heeft zich teruggetrokken uit Hebron op de bezette Westelijke Jordaanoever na een militaire operatie, aldus een militaire functionaris. De operatie begon nadat twee Palestijnen twee Israëlische soldaten hadden doodgeschoten in Hebron. De schutters werden hierna zelf gedood.
Tijdens de operatie werd de wijk waar de twee schutters woonden ontruimd. Hierdoor raakten 3000 mensen ontheemd. De huizen van de schutters zouden zijn gesloopt en een ondergrondse ruimte ernaast zou zijn afgesloten. Volgens lokale functionarissen heeft het Israëlische leger ook andere woningen, winkels, wegen en fabrieken in Hebron gesloopt. VN-mensenrechtenchef Volker Türk uitte recent nog zijn bezorgdheid over "onevenredig gebruik van geweld" tijdens de operatie.
Journalisten van persbureau AFP zagen bewoners in Hebron deze maandag naar hun huizen terugkeren. "Contraterrorisme-activiteiten" gaan nog wel door op de Westoever, volgens een Israëlische militaire functionaris.
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