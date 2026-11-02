Het restje pasta gaat in het plastic bakje de magnetron in, de fleeceplaid ligt klaar op de bank. Allebei geven ze plasticdeeltjes af die je opeet of inademt. Is dat erg? Een nieuwe studie in Nature laat zien wat voor schade er ontstaat in het menselijk lichaam.

Onderzoekers van Columbia University ontdekten dat microplastics in water vanzelf zeer reactieve zuurstofdeeltjes vormen, zogeheten hydroxylradicalen, die cellen en weefsel kunnen beschadigen. Dat meldt Columbia University over de studie van 14 oktober. Het gaat om labproeven; wat het precies betekent voor je gezondheid is nog niet bekend.

Helemaal vermijden lukt niet, minder wel. Gezondheidsplatform Santé zette tips op een rij. Wij zochten erbij wat onderzoek erover zegt.

1. Warm eten op in glas, niet in plastic

Warmte is de grootste boosdoener. Onderzoekers van de University of Nebraska-Lincoln verwarmden in 2023 plastic babyvoedingsbakjes drie minuten in de magnetron. Per vierkante centimeter bakje kwamen tot 4 miljoen microplastics en 2 miljard nog kleinere nanoplastics vrij.

Ook bakjes die zes maanden in de koelkast of de kast stonden, gaven deeltjes af, maar minder. Warm je eten daarom op in glas of keramiek en zet plastic bakjes niet in de vaatwasser.

2. Neem je koffie mee in een eigen beker

Een kartonnen wegwerpbeker heeft aan de binnenkant meestal een plastic laagje. Hete koffie of thee maakt daar deeltjes los, zoals WEL eerder schreef over microplastics in takeaway-koffie . Een beker van glas, porselein of rvs geeft geen plastic af.

3. Drink kraanwater uit een glas

Hetzelfde team van Columbia telde in 2024 met een lasermicroscoop gemiddeld zo’n 240.000 plasticdeeltjes per liter flessenwater, vooral nanoplastics. Dat was 10 tot 100 keer meer dan eerdere schattingen. Flessenwater staat dan ook in het rijtje verrassende bronnen van microplastics in je eten . Vul een glazen of metalen fles met kraanwater.

4. Kies wol, katoen of linnen in huis

Binnen adem je meer plastic in dan je denkt. Franse onderzoekers van de Université de Toulouse maten in 2025 in hun eigen appartementen een mediaan van 528 deeltjes per kubieke meter lucht. Ze schatten dat een volwassene binnen tot 68.000 kleine microplastics per dag inademt, honderd keer meer dan eerdere schattingen. Het was een kleine studie met zestien luchtmonsters.

Het RIVM noemde in 2021 textiel als belangrijkste meetbare bron binnenshuis: kleding, tapijt en gordijnen. Een plaid of kussenhoes van wol, katoen of linnen laat geen plastic vezels los.

5. Lucht en stofzuig vaker

Plasticvezels zweven rond en zakken neer in het stof. Zet dagelijks een raam open en stofzuig met een HEPA-filter, een fijnstoffilter dat ook kleine deeltjes vasthoudt. Neem stof af met een vochtige doek; een droge plumeau blaast het weer de lucht in.

6. Was synthetische kleding koeler en minder vaak

Fleece, polyester en nylon verliezen in de wasmachine vezels. Was ze alleen als het nodig is, op een lage temperatuur, en stop ze in een waszak die vezels opvangt. Laat ze aan de lucht drogen: de droger zorgt voor extra slijtage, zegt Santé.

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