WHO staat klaar om hulpverlening aan Gaza op te schalen

GENÈVE (ANP) - De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) staat klaar om de hulpverlening aan de Gazastrook op te schalen zodra er een staakt-het-vuren van kracht is. Topman Tedros Adhanom Ghebreyesus laat via X weten de aankondiging over een bestand en de vrijlating van gijzelaars te verwelkomen.

"Het is inderdaad een grote stap in de richting van duurzame vrede voor zowel Israëliërs als Palestijnen", aldus de directeur-generaal van de WHO. "Ik hoop dat alle partijen de overeenkomst zullen respecteren, zodat het lijden van alle burgers eindelijk stopt en alle gijzelaars op respectvolle wijze naar huis worden gebracht."

De WHO kan volgens Tedros patiënten in heel Gaza helpen en ook helpen bij de wederopbouw van het vernietigde gezondheidssysteem. "Het beste medicijn is vrede", aldus Tedros.