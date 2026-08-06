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Israëlische kolonist aangeklaagd voor 'roekeloos' doden Palestijn

Samenleving
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 15:56
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UMM AL KHAIR (ANP) - Een Israëlische kolonist die de Palestijnse activist Awdah Hathaleen om het leven bracht is aangeklaagd voor roekeloze doodslag, melden Israëlische en internationale media. Al Jazeera meldt op basis van de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem dat het de eerste keer is sinds 7 oktober 2023 dat een Israëliër is aangeklaagd voor de dood van een Palestijn op de Westelijke Jordaanoever.
Hathaleen was een activist die betrokken was bij de Oscarwinnende film No Other Land. Hij kwam vorig jaar om het leven toen hij werd neergeschoten, vermoedelijk door Yinon Levi, een kolonist die eerder had gewerkt aan een nederzetting in de buurt. Hij zou het vuur hebben geopend nadat Palestijnen in het dorp Umm al Khair stenen gooiden naar de machines waarmee de kolonisten werkten.
Volgens de Israëlische krant Haaretz geldt roekeloze doodslag als minder zwaar dan andere vormen van doodslag. Levi kan er een gevangenisstraf van maximaal twaalf jaar voor krijgen.
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