Vrouw (42) uit omgeving Rotterdam verdrinkt voor kust Kreta

DEN HAAG (ANP) - Een 42-jarige vrouw uit de omgeving van Rotterdam is woensdag voor de kust van Kreta verdronken, bevestigt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken donderdag. "We verlenen consulaire bijstand aan de familie in deze moeilijke tijd."

Volgens Griekse media viel het slachtoffer uit een gehuurde opblaasboot. De vrouw zou achter haar vriendin zijn aangesprongen toen die in de problemen kwam tijdens het zwemmen. Media schrijven ook dat drie jonge kinderen getuige waren van het incident.

Volgens cretalive.gr, dat bronnen binnen de kustwacht citeert, is er "voor het huren van vaartuigen tot 30 pk geen vaarbewijs nodig, waardoor dit soort bootjes enorm populair is onder toeristen". De autoriteiten doen nog verder onderzoek naar de omstandigheden waaronder het ongeval is gebeurd.