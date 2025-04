Israëlische kolonist doodt Palestijnse tiener met VS-burgerschap

RAMALLAH (ANP/RTR) - Een Israëlische kolonist heeft een 14-jarige Palestijnse jongen met Amerikaans staatsburgerschap doodgeschoten in de stad Turmus Ayya, op de Westelijke Jordaanoever. Dat melden Palestijnse functionarissen, onder wie de burgemeester van de stad.

Twee andere tieners werden eveneens neergeschoten. Zij worden in het ziekenhuis behandeld aan hun verwondingen, aldus de burgemeester.

Het geweld van Joodse kolonisten op de Westelijke Jordaanoever, een Palestijns gebied dat door Israël wordt bezet, is geïntensiveerd sinds het begin van de oorlog in Gaza in oktober 2023.

Europese landen en de vorige Amerikaanse regering onder president Joe Biden legden sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten. President Donald Trump heeft de Amerikaanse sancties echter opgeheven.