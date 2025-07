Israëlische leger: nu juiste omstandigheden voor Gaza-deal

JERUZALEM (ANP/AFP) - Volgens de Israëlische legerleider Eyal Zamir zijn in de Gazastrook nu de "juiste omstandigheden" gecreëerd voor een deal met Hamas. Hij stelt dat die Palestijnse militante beweging nu dusdanig verzwakt is dat er gepraat kan worden over een overeenkomst over de vrijlating van de gijzelaars.

"We hebben aanzienlijke resultaten geboekt", zei Zamir tijdens een televisietoespraak. "We hebben grote schade aangericht aan het bestuur en de militaire slagkracht van Hamas."

Israël en Hamas voeren sinds een paar dagen indirecte gesprekken over een staakt-het-vuren in Qatar. Er is nog geen doorbraak gemeld, maar de Amerikaanse president Donald Trump toonde zich optimistisch dat er deze week nog een deal zou kunnen komen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is op dit moment in Washington en sprak daar al twee keer met Trump.