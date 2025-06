Israëlische legerchef waarschuwt voor langdurige oorlog met Iran

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische legerleider Eyal Zamir zei vrijdag dat zijn land zich moet voorbereiden op een langdurige oorlog met Iran.

"We zijn begonnen aan de meest complexe campagne in onze geschiedenis om een ​​dreiging van deze omvang uit te schakelen, tegen zo'n vijand. We moeten klaar zijn voor een lange campagne", zei Zamir in een videoverklaring gericht aan Israëliërs.

"De campagne is nog niet voorbij. Hoewel we belangrijke successen hebben geboekt, liggen er nog moeilijke dagen voor ons", voegde hij toe.

Israël en Iran vallen elkaar al acht dagen aan. Iran meldde honderden doden tot nu toe. Israël heeft tientallen burgerdoden gemeld.