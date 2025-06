Ruimte voor bedrijven mag van Karremans niet afnemen

DEN HAAG (ANP) - Als ergens ruimte voor bedrijven verdwijnt, moet elders nieuwe ruimte bij komen. Dat uitgangspunt staat in een 'visie' die Vincent Karremans, de nieuwe demissionair minister voor Economische Zaken, met de Tweede Kamer heeft gedeeld.

De ruimte voor bedrijven is al krap en wordt niet altijd optimaal gebruikt, staat in het document. Zo komen lichte bedrijven op industrieterreinen terecht of belanden "droge bedrijfsactiviteiten" aan het water. "Door deze onderbenutting van de ruimte komen andere cruciale functies die behoefte hebben aan schaarse ruimte in de knel."

Behalve het uitgangspunt om de ruimte voor de economie niet te laten afnemen, wil Karremans ook "schuifruimte" maken. Bedrijven die de milieuruimte van een industrieterrein niet nodig hebben, kunnen dan een plek krijgen op een ander bedrijventerrein.