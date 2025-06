Israëlische legerleider beveelt uitbreiding offensief in Gaza

TEL AVIV (ANP/DPA) - De stafchef van het Israëlische leger, Eyal Zamir, heeft opdracht gegeven tot uitbreiding van het grondoffensief naar andere delen van de Gazastrook. Dat meldt het leger na een bezoek van Zamir in het zuiden van het belegerde kustgebied. Het offensief gaat door tot "de terugkeer van al onze gijzelaars en de uitschakeling van de regeringscapaciteiten en militaire tak van Hamas", aldus de verklaring.

"We bevinden ons midden in een krachtige en meedogenloze operatie", zei Zamir tegen de militairen. Zamir zei dat de Palestijnse islamistische organisatie nu de controle over de Gazastrook verliest. Hij gaf geen details.

De Israëlische minister van Defensie, Israel Katz, gaf eerder al aan dat hij het leger had opgedragen door te gaan met oprukken in de Gazastrook en alle verklaarde oorlogsdoelen te bereiken, "ongeacht eventuele onderhandelingen".