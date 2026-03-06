Israëlische luchtmacht vernietigt ondergrondse bunker Khamenei

TEHERAN (ANP) - De ondergrondse bunker van de voormalige Iraanse opperste leider ayatollah Ali Khamenei is vrijdagochtend door de Israëlische luchtmacht vernietigd, meldt het leger volgens The Times of Israel.

Ongeveer vijftig gevechtsvliegtuigen van de luchtmacht wierpen zo'n honderd bommen af op de bunker die zich volgens het leger onder het Iraanse "leiderschapscomplex" in Teheran bevond. "De ondergrondse bunker was gebouwd onder het complex en diende als veilige locatie van waaruit leiding kon worden gegeven, maar de leider werd uitgeschakeld voordat hij hem kon gebruiken", aldus het leger.

Het leiderschapscomplex strekt zich uit over meerdere straten en heeft een groot aantal ingangen en ruimtes voor bijeenkomsten van hooggeplaatste functionarissen van het Iraanse regime. Onder meer het presidentiële bureau en het hoofdkwartier van de Iraanse Hoge Nationale Veiligheidsdienst zijn in het complex gevestigd. Na de dood van Khamenei zaterdag bleef het complex volgens Israël in gebruik door hoge functionarissen van het regime.