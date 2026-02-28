Zelensky praat met Berendsen en Yeşilgöz over luchtafweer

KYIV (ANP) - Tijdens een ontmoeting met president Volodymyr Zelensky zaterdag in Kyiv hebben ministers Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) en Dilan Yeşilgöz (Defensie, VVD) gesproken over het versterken van de luchtafweer. Oekraïense steden en de energie-infrastructuur worden dagelijks onder vuur genomen door de Russen met raketten en drones.

Verder lag de focus volgens Zelensky op X op het aankopen van Amerikaanse wapens, het versterken van de militaire samenwerking en het overleg met de Russen om vrede te bereiken. Sinds de oorlog begon vier jaar geleden heeft Nederland bijna 22 miljard euro aan steun toegezegd en is voor bijna 12 miljard euro aan militaire hulp gegeven.

Berendsen en Yeşilgöz reisden in de eerste week na hun benoeming naar Kyiv om daarmee te benadrukken dat de Nederlandse steun onverminderd zal blijven doorgaan. Zelensky noemde het bezoek "een sterk signaal van steun voor ons volk".