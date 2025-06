Israëlische media: VS en Israël willen UNIFIL-missie beëindigen

TEL AVIV (ANP) - Diverse Israëlische nieuwsorganisaties melden dat de Verenigde Staten en Israël een einde willen maken aan het mandaat van de VN-interimmacht in Libanon, UNIFIL. Ze menen dat het Libanese leger beter in staat is het staakt-het-vuren in Zuid-Libanon te handhaven, schrijft de krant Israel Hayom.

De vredesmissie is actief sinds 1978, na de Israëlische inval in Zuid-Libanon. De missie was actief tijdens de Israëlische bezetting van 1982 tot 2000 en tijdens de oorlog tussen Libanon en Israël in 2006.

De posities van de vredesmissie zijn herhaaldelijk onder vuur komen te liggen tijdens de meest recente gevechten tussen Hezbollah en Israël.

Vetorecht

De VS hebben een vetorecht in de VN-Veiligheidsraad, die een resolutie moet aannemen om het aflopende mandaat van UNIFIL te verlengen. Een stemming hierover wordt in augustus verwacht.

Eerder zondag werd bekend dat generaal-majoor Diodato Abagnara is benoemd tot commandant van UNIFIL. Abagnara volgt Aroldo Lazaro Saenz op.