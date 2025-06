Duel Alcaraz - Sinner is langste finale ooit op Roland Garros

PARIJS (ANP) - De eindstrijd tussen Carlos Alcaraz en Jannik Sinner op Roland Garros is de langste finale ooit in Parijs. Alcaraz won de partij in vijf sets: 4-6 6-7 (4) 6-4 7-6 (3) 7-6 (2) na 5 uur en 29 minuten.

De marathonpartij loste daarmee de finale van 1982 af. Toen won de Zweed Mats Wilander de eindstrijd van de Argentijn Guillermo Vilas in vier sets in 4 uur en 42 minuten.

Het is ook de finale met de meeste gespeelde games, sinds de invoering van de tiebreak. In totaal speelden Alcaraz en Sinner 59 games. Lendl versloeg John McEnroe in 1984 in vijf sets en die partij duurde 51 games.

De langste partij op Roland Garros staat op naam van de Franse tennissers Fabrice Santoro en Arnaud Clément in 2004. De door Santoro gewonnen vijfsetter (6-4 6-3 6-7 (5) 3-6 16-14) in de eerste ronde duurde 6 uur en 33 minuten.