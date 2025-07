Israëlische minister Ben-Gvir hekelt Nederland om inreisverbod

JERUZALEM (ANP) - De extremistische Israëlische minister Itamar Ben-Gvir heeft verontwaardigd gereageerd op het inreisverbod dat Nederland tegen hem heeft ingesteld. "Op een plek waar terrorisme wordt getolereerd en terroristen welkom zijn, is een Joodse minister uit Israël niet welkom", schreef hij volgens The Times of Israel op X.

"Al word ik verbannen uit heel Europa, ik zal blijven werken voor ons land en eisen dat we Hamas verslaan," aldus Ben-Gvir. "Onze vijanden zijn gewelddadige, moorddadige verkrachters, maar in Europa is degene die wordt aangevallen schuldig."

Ben-Gvir, de minister van Nationale Veiligheid, is omstreden vanwege zijn extremistische uitspraken. Meerdere landen hebben al sancties tegen hem ingesteld omdat hij zou oproepen tot haat en geweld tegen de Palestijnse bevolking. Ben-Gvir is onder meer voorstander van een totale Israëlische annexatie van de Palestijnse gebieden. Hij woont zelf in een illegale nederzetting op de Westelijke Jordaanoever.