Schutter New York had wrok tegen NFL vanwege hersenziekte CTE

De man die maandag vier mensen doodschoot in een kantoorpand in Midtown Manhattan, had volgens Amerikaanse media een diepgewortelde wrok tegen de American Football-bond NFL. Dat meldt CNN op basis van informatie van een bron binnen de politie.

Op het lichaam van de dader, Shane Devon Tamura, werd een briefje gevonden waarin hij zich uitliet over de NFL en haar omgang met CTE, een hersenziekte die gelinkt is aan herhaaldelijke klappen op het hoofd.

Tamura, die zichzelf uiteindelijk van het leven beroofde, opende volgens de politie het vuur in de lobby van het gebouw waar onder meer de kantoren van de NFL gevestigd zijn. Daarbij schoot hij een NYPD-agent en drie anderen dood. Vervolgens stapte hij in een lift samen met een vrouw, die snel wist te ontsnappen. De lift bracht Tamura naar de 33ste verdieping, waar hij nog een persoon neerschoot voordat hij het pistool op zichzelf richtte.

NFL-kantoor doelwit?

De NFL, die een kantoor op de vijfde verdieping heeft, lijkt niet direct het doelwit te zijn geweest. Toch wijzen de gevonden documenten op grote woede en frustratie richting de organisatie. Tamura speelde in zijn jeugd op hoog niveau American football en kampte mogelijk met de gevolgen van chronische traumatische encefalopathie, beter bekend als CTE. "Onderzoek mijn brein alsjeblieft, het spijt me", stond onder meer op het briefje dat de man uit Las Vegas bij zich had. Hij reed helemaal vanuit de hoofdstad van Nevada naar New York om daar tot zijn gruwelijke daad te komen.

Wat is CTE?

CTE is een hersenziekte die vergelijkbare symptomen kent als Alzheimer. De aandoening wordt in verband gebracht met herhaaldelijke klappen op het hoofd, zoals die vaak voorkomen bij contactsporten. Zelfs zonder duidelijke hersenschuddingen kan schade ontstaan. De NFL ligt al jaren onder vuur vanwege vermeende nalatigheid rondom deze risico’s.

Of Tamura ooit officieel de diagnose CTE kreeg, is nog niet bekend. De autoriteiten zetten het onderzoek voort.