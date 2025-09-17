ECONOMIE
Israëlische minister dreigt met tegenmaatregelen tegen EU

Samenleving
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 15:11
JERUZALEM (ANP) - De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar heeft het voorstel van de Europese Commissie voor maatregelen tegen Israël verworpen. Hij dreigt op X met tegenmaatregelen als de lidstaten van de Europese Unie de acties doorzetten, "maar we hopen dat die niet nodig zijn".
De Commissie presenteerde woensdag een pakket maatregelen om onder meer handelsvoordelen voor de Israëlische export naar de EU op te schorten. Ook wil ze twee extremistische Israëlische ministers op de sanctielijst plaatsen, net als een aantal Hamasleiders. De lidstaten moeten nog akkoord gaan met de voorstellen.
Saar noemt de stappen "politiek en moreel verdraaid" en stelt dat ze de belangen van Europa zelf zullen schaden. Volgens de minister is Israël verwikkeld in een "existentiële strijd" en zal het land daarmee hoe dan ook doorgaan.
