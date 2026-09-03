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Israëlische minister Katz dreigt Iran naar de steentijd te sturen

Samenleving
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 15:24
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TEL AVIV (ANP/DPA) - De Israëlische minister van Defensie Israel Katz dreigt met een grootschalige reactie in het geval dat Iran Israël aanvalt.
"We zullen de gehele nationale militaire en civiele infrastructuur van Iran, inclusief de energie-infrastructuur, raken en Iran terug naar het stenen tijdperk en een tijdperk van duisternis sturen," zei Katz volgens zijn secretariaat. "Een Iraanse aanval op Israël zou ons bevrijden van alle bestaande beperkingen," voegde hij eraan toe tijdens een bijeenkomst met medewerkers van het ministerie van Defensie.
Katz zei woensdag al dat Israël zich aan het voorbereiden is op een mogelijke Iraanse aanval tijdens het aankomende Joodse nieuwjaarsfeest, Rosj Hasjana. Dit feest vindt plaats op 11 tot en met 13 september. "We zien signalen dat de enorme economische druk waar Iran onder staat, evenals de angst voor een opstand en de val van het regime, het land tot wanhopige acties kunnen drijven," zei Katz.
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