Israëlische minister wil subsidie Ophir-filmprijs schrappen

JERUZALEM (ANP) - De Israëlische cultuurminister Miki Zohar wil de subsidie van de Israëlische Ophir-filmprijzen stopzetten, nadat een Arabischtalige film dinsdagavond de Ophir Award voor beste film had gewonnen. Dat melden verschillende Israëlische media, waaronder The Times of Israel. De winnaar van de filmprijs is doorgaans ook de Israëlische inzending voor de internationale filmprijs van de Oscars.

The Sea gaat over een Palestijns jongetje op de Westelijke Jordaanoever, die naar het strand in Tel Aviv wil gaan, maar wordt tegengehouden door Israëlische troepen. Volgens Zohar is de toekenning van de filmprijs "een klap in het gezicht van Israëlische burgers. Onder mijn bewind zullen Israëlische burgers niet uit eigen zak betalen voor een ceremonie die onze heldhaftige soldaten in het gezicht spuugt", aldus de minister.

Asaf Amir, directeur van de organisatie die de Ophir Awards uitreikt, zegt in een verklaring trots te zijn dat "een film, ontstaan uit samenwerking tussen Joodse en Palestijnse Israëli's, het land representeert bij de Oscars".

"Te midden van de aanvallen van de Israëlische regering op de Israëlische cinema en cultuur, en de oproepen van delen van de internationale filmgemeenschap om ons te boycotten, is de selectie van The Sea een krachtig en overtuigend antwoord." De hoofdrolspeler van de film, de 13-jarige Palestijnse Muhammad Gazawi won daarnaast de Ophir Award voor beste acteur. De film is geregisseerd door Shai Carmeli-Pollak.