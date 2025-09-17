ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van Hunenstijn uitgeschakeld in series 200 meter

Sport
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 13:40
anp170925120 1
TOKIO (ANP) - Marije van Hunenstijn is op de WK atletiek in Tokio uitgeschakeld in de series van de 200 meter. De 30-jarige sprintster uit Apeldoorn eindigde in de zesde en laatste serie als zesde in een tijd van 23,13, ruim boven haar persoonlijk record van 22,86. Dat was niet goed genoeg voor een plek in de halve finales op donderdag.
Van Hunenstijn gaat al een tijdje mee in de sprintwereld en heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke loopster in de estafetteploeg op de 4x100 meter. Ze was er op de EK van 2016 in Amsterdam al bij, toen ze in de series mocht opdraven als vervangster van Dafne Schippers.
Van Hunenstijn komt later in Tokio ongetwijfeld in actie op de 4x100 meter. Samen met Nadine Visser, Lieke Klaver en Minke Bisschops liep ze in juni op de EK atletiek voor landenteams in Madrid een Nederlands record van 42,02. Het viertal snoepte twee honderdsten af van het oude record, waarmee de estafetteploeg met Schippers in haar midden in 2016 Europees goud won op de 4x100 meter.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536656497

Wat Dilan Yesilgoz gisteren vergat te vertellen over haar vlucht en komst in Nederland

2c5673b4

Peiling: krimp van VVD zet door, groei van CDA en JA21 ook

ANP-521867925 (1)

6 beproefde manieren om binnen een minuut te stoppen met piekeren

ANP-508621740

Nieuwe vaccinatieronde tegen corona gestart: dit moet je weten

chelms-varthoumlien-j-zQJk6aaaA-unsplash

Wetenschappers vinden oudste mummies ter wereld en ze zijn duizenden jaren ouder dan die uit Egypte

Scherm­afbeelding 2025-09-18 om 09.36.29

Sylvana Simons: het maakt vrouwen niet uit of hun verkrachter wit of zwart is. Mogen witte mannen wél verkrachten

Loading