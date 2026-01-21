Israëlische premier accepteert uitnodiging voor vredesraad Gaza

TEL AVIV (ANP/RTR) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een uitnodiging geaccepteerd om deel te nemen aan de Raad van Vrede. Deze raad moet toezicht houden op het toekomstige Palestijnse overgangsbestuur in de Gazastrook.

De raad is een idee van de Amerikaanse president Donald Trump voor het stoppen van de oorlog in Gaza, maar hij wil de raad ook gebruiken voor andere conflicten in de wereld. Eerder werd al bekend dat hij uitnodigingen had verstuurd, waaronder naar Israël. Het was toen nog niet duidelijk of Netanyahu die zou accepteren.