ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israëlische premier accepteert uitnodiging voor vredesraad Gaza

Samenleving
door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 7:41
anp210126056 1
TEL AVIV (ANP/RTR) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een uitnodiging geaccepteerd om deel te nemen aan de Raad van Vrede. Deze raad moet toezicht houden op het toekomstige Palestijnse overgangsbestuur in de Gazastrook.
De raad is een idee van de Amerikaanse president Donald Trump voor het stoppen van de oorlog in Gaza, maar hij wil de raad ook gebruiken voor andere conflicten in de wereld. Eerder werd al bekend dat hij uitnodigingen had verstuurd, waaronder naar Israël. Het was toen nog niet duidelijk of Netanyahu die zou accepteren.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-544031134

Meedoen? Petitie voor boycot WK voetbal ruim 50.000 keer ondertekend

ANP-547937761

Zien: Trump schoffeert Macron; Sjuul Paradijs roept op om VS compleet te boycotten

shutterstock_2492078929

Waarom vrouwen (vaak) vallen voor foute mannen

shutterstock_2696474823

Generatie ‘slow sex’: zijn jongeren echt preutser geworden?

ANP-307829661

Hoe weet je of je moet doorgaan of stoppen? Drie signalen

gandr-collage

De beste smartphones van 2026 volgens The Independent

Loading