Israëlische premier Netanyahu toch naar Gaza-top in Egypte

Sharm-el-Sheikh (ANP/RTR) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu gaat toch naar de bijeenkomst over de toekomst van Gaza in het Egyptische Sharm-el-Sheikh. Aanvankelijk leek Israël niet te zijn uitgenodigd voor de bijeenkomst, maar Egypte bevestigt nu de komst van de Israëlische premier.

De top werd aangekondigd door de Amerikaanse president Donald Trump en wordt georganiseerd door de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi. Netanyahu zou hebben gebeld met Al-Sisi, waarna Israëlische media meldden dat hij nu toch afreist naar Sharm-el-Sheikh. Trump is in Israël om een toespraak te geven in het Israëlische parlement, waarna hij moet afreizen naar Egypte. De planning loopt tot nu toe uit.

Vertegenwoordigers van verschillende landen in de regio en Europese vertegenwoordigers zullen aanwezig zijn bij de bijeenkomst in Egypte. Daar moet verder worden gepraat over het staakt-het-vuren en een document worden getekend over de uitvoering van het vredesplan.