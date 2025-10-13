VN-topman hoopt op 'einde nachtmerrie' na vrijlating gijzelaars

NEW YORK (ANP) - De topman van de Verenigde Naties heeft verheugd gereageerd op de vrijlating van gijzelaars in de Gazastrook. "Ik ben ontzettend opgelucht dat ze hun vrijheid hebben teruggekregen en binnenkort herenigd zullen worden met hun dierbaren na het enorme leed dat ze hebben doorstaan", schreef secretaris-generaal António Guterres op X.

Guterres pleitte ook voor de terugkeer van de lichamen van overleden gijzelaars die nog in Gaza zijn. Daarnaast benadrukte hij dat de VN alle inspanningen steunt om het conflict in Gaza te beëindigen. "Ik roep alle partijen op om voort te bouwen op dit momentum en hun verplichtingen onder het staakt-het-vuren na te komen om een einde te maken aan de nachtmerrie in Gaza."